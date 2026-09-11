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На Алтае СК закрыл дело о загадочном исчезновении и смерти Даниила Кузнецова

На Алтае СК закрыл дело о загадочном исчезновении и смерти Даниила Кузнецова

Тело юноши обнаружили в заброшенном доме спустя год поисков Уголовное дело по факту исчезновения Даниила Кузнецова закрыто: следователи не выявили признаков преступления.

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