Военное обозрение

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Западный обозреватель: Повреждённые на Украине натовские гаубицы приходится вывозить для ремонта в Польшу

Западный обозреватель: Повреждённые на Украине натовские гаубицы приходится вывозить для ремонта в Польшу

Представители иностранной прессы всё чаще задаются вопросом об эффективности поставок на Украину тяжёлых вооружений зарубежного производства и самой поддержки украинской армии.

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