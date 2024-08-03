Обсуждение кандидатуры главы политбюро ХАМАС начнется после траура

Пресс-служба действующей на территории Палестины организации ХАМАС проинформировала, что диалог о том, кто станет новым руководителем политического крыла, будет начато после траурной паузы, которая введена на трёхдневный период.
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