Украина теряет сотни миллионов на военных закупках: расследование Financial Times выявило масштабные проблемы с поставщиками оружия Ирина ВальковаВоенная поддержка, поступающая Украине от западных стран, давно стала одним из важнейших элементов продолжения конфликта.
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