Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Волонтером является каждый десятый житель Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что специальному ресурсному центру «Мосволонтер», который поддерживает и развивает волонтерское движение, исполнилось 10 лет.
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