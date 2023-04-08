«Сейчас это невозможно»: Блинкен выступил против мирных переговоров между Россией и Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о возможности мирных переговоров между Россией и Украине. По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, на данном этапе переговоры о прекращении огня между Москвой и Киевом невозможны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о возможности мирных переговоров между Россией и Украине. По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, на данном этапе переговоры о прекращении огня между Москвой и Киевом невозможны.
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