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«Будешь снимать - машину утопим!»: мигранты «терроризируют» сборщиков ягод в Карелии

«Будешь снимать - машину утопим!»: мигранты «терроризируют» сборщиков ягод в Карелии

Юргазета Ягоды северных лесов давно перестали быть лишь обычным лесным лакомством. Их популярность и высокая цена ежегодно приводят в Карелию множество сезонных рабочих из других мест.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

зАВТРА  начинаются Выборы в Государственную Думу - и кого мы должны выбирать?- тех кто отвечал за законность этих городов и весей и ни хрена не делал на местах!! Вот пусть Правящая партия и подумает-что творится в их государстве!

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

У нас вообще правовое государство или как?!! а есть ли у нас в государстве  МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ??? И как то оно странно работает !!- в Государстве то в одном месте Правовой беспредел( Екатеринбург) то в другом (КАРЕЛИЯ)!!! А Исполнительные Органы сидят и только галочками отчитываются для получения заработной платы!То же касается и Генеральной Прокуратуры и их ведомственных организаций на местах!!! Сколько еще этот БЕСПРЕДЕЛ И ПРОТИВОЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ?

Профиль пользователя ВераВерная
ВераВерная

Вот о чём надо беспокоиться нашим министрам, а не переживать об отсутствии жирафов в зоопарках. Лесные угодья - это часть нашего национального богатства, и предоставлять возможность заехавшим его грабить - преступление. Правда, тут работать надо, подключать различные ведомства, придумать повестку новых ограничений, аргументированно всё объяснить. Гораздо легче на заседаниях рассказывать истории из своей жизни, чтоб всех повеселить, и самой посмеяться, как г-жа Лут.