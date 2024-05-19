Должны ли мы скрывать своё бурное прошлое от мамы?

Давайте поразмышляем: допустимо ли жить во лжи, чтобы сохранить важные отношения? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к драматургической концепции Ирвинга Гоффмана, утверждающей, что “нет никакого «я»” вне наших отношений.
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