Должны ли мы скрывать своё бурное прошлое от мамы?

Давайте поразмышляем: допустимо ли жить во лжи, чтобы сохранить важные отношения? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к драматургической концепции Ирвинга Гоффмана, утверждающей, что “нет никакого «я»” вне наших отношений.