На Алтае мотоциклист из Новосибирска сбил выбежавшего на дорогу теленка

Специалистам предстоит установить хозяина животного и решить вопрос о привлечении к ответственности В Шебалинском районе днем 17 сентября произошло ДТП с участием мотоцикла и сельскохозяйственного животного.
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