Тверской исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на новогодние праздники

В столице Верхневолжья на территории исторического парка «Россия — Моя история» открыта уличная планшетная выставка «Новолетие», где и дети и их родители могут познакомиться с традициями празднования Нового года и Рождества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии