«Доктрина фекальной войны»: как «черные» технологи фантазировали на свердловских выборах. Фото

Свердловские политконсультанты с ностальгией вспоминают времена, когда в горячий предвыборный сезон баннеры кандидатов-оппонентов закидывали фекалиями, а листовки конкурентов доставали из почтовых ящиков щипцами для хлеба.
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