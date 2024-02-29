Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Evgenija Palette
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  • Валерий Каулин
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«Борис, не нанимай на это дело идиотов…»

«Борис, не нанимай на это дело идиотов…»

Я не понимаю, чего это вы все так из-за воинственного заявления Макрона переполошились-то? Дело было так: Макрона пнул под зад Белый Дом и потребовал выступить с заукраинским духоподъёмным заявлением, потому что свидомые холопы-нерабы сдают один населённый пункт за другим, проваливают мобилизацию и верещат на всю планету, обвиняя американцев и европейцев во всех своих бедах.

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