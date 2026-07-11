Американский дипломат заявил об отсутствии у Запада стратегии на Украине

У Запада нет стратегии в украинском конфликте, заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас. «В чем смысл конфликта на Украине для Запада? Единственное, что я могу увидеть, это что уже почти закончились украинцы, которых можно отправлять на фронт, и требуется пополнение.