На днях состоялась конференция высокого уровня под названием "Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
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