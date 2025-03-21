Белгородцы — участники СВО и их семьи получат новые льготы

Белгородские парламентарии приняли ряд законопроектов, расширяющих меры поддержки участников СВО и членов их семей, а также поддержали федеральный закон «О ветеранах», внесенный Правительством Российской Федерации.
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