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Царьград

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Карен Шахназаров: Госдума приняла закон. Думал, всё изменится! Ничего не изменилось. И так во всём

Карен Шахназаров: Госдума приняла закон. Думал, всё изменится! Ничего не изменилось. И так во всём

Известный в нашей стране режиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" высказал мнение о том, что закон об иностранных словах на вывесках, который не так давно приняла Госдума, не работает, как и многие другие утверждённые законопроекты.

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