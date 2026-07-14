Карен Шахназаров: Госдума приняла закон. Думал, всё изменится! Ничего не изменилось. И так во всём

Известный в нашей стране режиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" высказал мнение о том, что закон об иностранных словах на вывесках, который не так давно приняла Госдума, не работает, как и многие другие утверждённые законопроекты.