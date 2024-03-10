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В США назвали победу Трампа в праймериз трагедией для страны

В США назвали победу Трампа в праймериз трагедией для страны

3 дня назад 220 прочитали Победа экс-президента США Дональда Трампа по итогам первичных голосований (праймериз) за кандидатов в президенты от Республиканской партии является трагедией как для партии, так и для страны.

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