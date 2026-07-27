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Татар-информ

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В Казани пройдет регбийный турнир Спартакиады народов России

В Казани пройдет регбийный турнир Спартакиады народов России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​ С 1 по 2 августа на Центральном стадионе Казани пройдут соревнования по регби-7 среди мужских команд в рамках II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.

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