В Казани пройдет регбийный турнир Спартакиады народов России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» С 1 по 2 августа на Центральном стадионе Казани пройдут соревнования по регби-7 среди мужских команд в рамках II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.
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