Нефтепродуктовый танкер-химовоз под греческим флагом Minerva Zen с первой партией российского дизельного топлива прибудет к восточному побережью США ориентировочно через 2–3 дня.
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ЛУЧШЕ БЫ К КУБЕ ПОДВЕЗЛИ....
А танкерочек по реке Кальмиус с топливом слабобибо?
Правильное решение, что начали с США вести дела в новом формате. Это большой сдвиг даже в самом скорейшем окончании СВО, которая ознаменуется нашей Победой. А вся эта страная Гейропа вместе с наркошей может попасть под медный таз! Дураков надо учить. Тут наш Президенту респект!
Ой как радостно-то нам...
А что Кубу кинули? Или им дизель не нужен? Опять стелимся?