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Несекретные материалы

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Российский дизель подвозят к США: первый танкер на подходе

Российский дизель подвозят к США: первый танкер на подходе

Нефтепродуктовый танкер-химовоз под греческим флагом Minerva Zen с первой партией российского дизельного топлива прибудет к восточному побережью США ориентировочно через 2–3 дня.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаковизменено

Правильное решение, что начали с США вести дела в новом формате. Это большой сдвиг даже в самом скорейшем окончании СВО, которая ознаменуется нашей Победой. А вся эта страная Гейропа вместе с наркошей может попасть под медный таз! Дураков надо учить. Тут наш Президенту респект!