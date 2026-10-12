Мерц: в ХДС нет места тем, кто голосует за представителей АдГ

Канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что члены партии, которые могли поддержать избрание представителя «Альтернативы для Германии» спикером ландтага Саксонии-Анхальта, не должны оставаться в рядах христианских демократов.
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