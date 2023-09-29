Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 котов, в одном доме с которыми не заскучаешь

15 котов, в одном доме с которыми не заскучаешь

Вам ни разу не советовали завести в доме кота в качестве антистресса? Успокоит нервы, разве что, наблюдение за тем, как питомец сладко спит, ведь все оставшееся время кот потратит на проделки, зная, что ему за это ничего не будет.

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