Депутат Свищев: быстрые действия помогут получить выплаты за потоп в квартире

Добиться ремонта и компенсации после затопления квартиры поможет оперативная фиксация последствий аварии и быстрый сбор документов, рассказал депутат Госдумы, председатель Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.
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