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Газинский — о словах Кривцова: «Капитана должна выбирать команда»

Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова полузащитника «быков» Никиты Кривцова, который выразил недоумение по поводу того, что нападающий Джон Кордоба носит капитанскую повязку.

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