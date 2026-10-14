Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова полузащитника «быков» Никиты Кривцова, который выразил недоумение по поводу того, что нападающий Джон Кордоба носит капитанскую повязку.
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