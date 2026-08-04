Требование Hugging Face к OpenAI Генеральный директор Hugging Face Клеман Деланг сообщил, что компания обратилась к OpenAI с требованием выделить вычислительные мощности стоимостью $100 млн в качестве компенсации после инцидента с ИИ-атакой на инфраструктуру Hugging Face.