Стала известна причина смерти нашего земляка, боксёра Дениса Бойцова. Как сообщил ТАСС отец спортсмена Николай Бойцов, жизнь Дениса оборвал оторвавшийся тромб.
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