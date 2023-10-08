Аналитик Капитонов: строить газовую инфраструктуру в Турции пока не стоит

Аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов выразил мнение, что газовый хаб в Турции можно реализовать как виртуальную площадку, однако строить газовую инфраструктуру там пока не стоит.
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