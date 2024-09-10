В Кинешме сотрудники полиции задержали подозреваемого в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере

На минувшей неделе сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Кинешемский» задержан 62-летний гражданин, который пытался оборудовать на улице города тайник-закладку с наркотиками.
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