"Миру надоела русофобия"

Sergiy Che

...врал малограмотный Тан как дышал о чём не петрил))) В качестве ликбеза)) - ЦИТАТА: "...21 марта 1919 года сторонники Куна, пользуясь всеобщим недовольством буржуазным правительством, провели объединительный съезд Коммунистической и Социал-демократической (под руководством Шандора Гарбаи) партии, объединённых в единую Социалистическую партию. Новая партия немедленно провозгласила образование Венгерской советской республики (в руководстве которой коммунисты и социал-демократы были представлены соответственно 14 и 17 представителями), второго после России европейского государства с леворадикальным правительством, а также освободила Куна из заключения. Революционное правительство возглавил Шандор Гарбаи. Собственно, сам Бела Кун в новом социалистическом правительстве занял только пост комиссара иностранных дел, позже стал членом коллегии Наркомвоена. Ho именно он был фактическим руководителем ВСР, как сам и утверждал в сообщении Ленину: «Моё личное влияние в Революционном правительстве настолько велико, что диктатура пролетариата будет решительно установлена». В Венгерской советской республике по примеру Советской России были начаты кардинальные преобразования, состоявшие в национализации промышленности и сельского хозяйства. На помощь борцам с коммунистическими радикалами, захватившими власть в Венгрии, пришли чехословацкие и румынские войска. Первоначально успех сопутствовал возглавляемой видным стратегом, немцем, полковником, начальником Генерального штаба армии Аурелом Штромфельдом венгерской Красной армии, которой удалось занять практически всю Восточную и Южную Словакию и провозгласить там Словацкую Советскую республику. Однако Антанта в ноте Клемансо потребовала у Венгрии оставить занятые рубежи, и, хотя руководство ВСР после бурных дебатов выполнило требования и отвело войска из Словакии, продолжила финансирование сил, выступающих против самопровозглашённого коммунистического правительства Венгрии. Вскоре в Сегеде контр-адмирал Миклош Хорти организовал боевой отряд оппозиционных коммунистам «белых» сил — Национальную армию, с помощью которой повёл борьбу с красными. Кун пытался заключить мирное соглашение с Антантой и даже встречался в Будапеште с будущим премьером Южно-Африканского союза генералом Яном Смэтсом, однако Англия и Франция не отреагировали на эти переговоры. Советская Россия также не смогла оказать помощи венгерским коммунистам, поскольку наступления Колчака, а затем А. И. Деникина сковывали основные силы Красной армии. Венгерская советская республика пала 1 августа 1919 года, после 133 дней существования. Бела Кун со своими последователями бежал в Австрию, где был интернирован в Гейдельмюле, затем в Карлштейне и Штейгофе. После освобождения вернулся в Россию, где восстановил членство в РКП(б)...." ©