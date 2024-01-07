Артист надеется, что его поймут, простят и вернут на экраны. Филипп Киркоров кадр YouTubeОтмененный в эфирах центральных каналов Филипп Киркоров рванул из России.
«Не представляю жизнь без России»: сбежавший после скандала Киркоров хочет обратно
Комментарии
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СК
Сергей Кочегаров
В Рождественскую ночь, здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа»... Интересно где в Дубае он русский дух нюхает, у Шифутинского что-ли?
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17 час.
Анжелика Королева
Слово фигляра ничего не стоит: текст складывается по ситуации и далеко не им, а помощником. Ума-то нет, кроме как перья себе в седалище вставить и примадоном себя назвать!
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16 час.
Александр Ткаченко
обратился Филипп к публике. И получил полную поддержку и одобрение от таких же преданных патриотов, собравшихся в зале Chalet Berezka. Внимательно статью читай, там же все гомики из России собрались. СВО пережидают.
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16 час.
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