«Не представляю жизнь без России»: сбежавший после скандала Киркоров хочет обратно

СК Сергей Кочегаров В Рождественскую ночь, здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа»... Интересно где в Дубае он русский дух нюхает, у Шифутинского что-ли?

Анжелика Королева Слово фигляра ничего не стоит: текст складывается по ситуации и далеко не им, а помощником. Ума-то нет, кроме как перья себе в седалище вставить и примадоном себя назвать!