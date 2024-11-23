Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи в связи с ударом «Орешником»

Критика Владимира Зеленского в адрес Верховной рады, которая на следующий день после поражения «Орешником» объекта ОПК в Днепропетровске не провела заседание из-за угрозы нового удара, является лживой, заявил украинский депутат Артем Дмитрук.
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