Свежий дневник разработки Sand Land посвятили новой территории Bandai Namco выпустил...

Свежий дневник разработки Sand Land посвятили новой территорииBandai Namco выпустила четвертый видеодневник для Sand Land, в котором разработчики демонстрируют территорию Forest Land, особенно интересную тем, что она никогда не была показана в манге и, следовательно, фактически невидима в рассматриваемом мире.