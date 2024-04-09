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Свежий дневник разработки Sand Land посвятили новой территории Bandai Namco выпустил...

Свежий дневник разработки Sand Land посвятили новой территории Bandai Namco выпустил...

Свежий дневник разработки Sand Land посвятили новой территорииBandai Namco выпустила четвертый видеодневник для Sand Land, в котором разработчики демонстрируют территорию Forest Land, особенно интересную тем, что она никогда не была показана в манге и, следовательно, фактически невидима в рассматриваемом мире.

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