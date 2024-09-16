Министр торговли и интеграции Казахстана: туризм открывает новые горизонты для взаимных обменов между Казахстаном и Китаем

Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ -- Туризм открывает новые горизонты для взаимных обменов между Казахстаном и Китаем, заявил в четверг министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев на Китайской международной ярмарке торговли услугами /CIFTIS/ 2024 года.
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