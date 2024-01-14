Резинки из галстуков: развитие темы

Помните, недавно тут «пробегала» идея концерна ETRO шить резиночки для волос из дорого шёлка мужских галстуков? Если она вас заинтересовала в качестве идей на продажу на дизайнерских ярмарках или на подарки — то в этом посте вы найдете идеи и шаблоны красивого оформления таких резиночек + один лайфхак для удорожания конечного продукта: .