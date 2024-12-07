В организме дельфинов обнаружили синтетические опиоиды

Ученые из Техасского университета A&M в Корпус-Кристи совместно с несколькими научными учреждениями обнаружили следы фентанила и других фармацевтических препаратов в тканях дельфинов-афалин, обитающих в Мексиканском заливе.
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