Ремейк Alone in the Dark получил обновление, улучшающее производительность на стар...

Ремейк Alone in the Dark получил обновление, улучшающее производительность на старом оборудованииРемейк Alone in the Dark стал возвращением этой классической франшизы, представив собой воссоздание первой игры, но в модернизированной форме.
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