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Стало известно об ослаблении украинских войск

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены на Донбасс и в Курскую область.

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