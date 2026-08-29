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Царьград

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Глава "Автостат": Доля гибридов в России достигнет 10% в 2026 году

Глава "Автостат": Доля гибридов в России достигнет 10% в 2026 году

Глава "Автостат" Сергей Целиков сообщил, что к концу 2026 года доля гибридных авто на российском рынке достигнет 10%.

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