Евросоюз начнет «разборки» в ЕС с Орбаном из-за Украины

FT: Евросоюз начнет разборки с премьером Венгрии Орбаном из-за помощи Украине ЕС приступил к последней попытке убедить Орбана согласиться на помощь Украине — в обратном случае Венгрию могут лишить права голоса, работа ее экономики будет намеренно нарушена.
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