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Сентябрь готовит Стрельцам карьерный рывок: главное — не испортить его упрямством и спешкой

Сентябрь готовит Стрельцам карьерный рывок: главное — не испортить его упрямством и спешкой

Сентябрь 2026 года обещает Стрельцам стать периодом перезагрузки. Лето осталось позади, но жажда перемен не утихает, а, наоборот, разгорается с новой силой.

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