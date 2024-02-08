Инсайдер: Анонс Nintendo Switch 2 ожидается в марте, консоль может получить 16 ГБ ОЗУ ...

Инсайдер: Анонс Nintendo Switch 2 ожидается в марте, консоль может получить 16 ГБ ОЗУВ свежем выпуске своего подкаста инсайдер Nate the Hate и Джон Линнеман из Digital Foudnry прокомментировали некоторые вопросы касаемо Nintendo Switch 2.
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