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Царьград

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Топливный кризис в Челябинской области: что с бензином 5 сентября

Топливный кризис в Челябинской области: что с бензином 5 сентября

На Южном Урале сохраняется напряженная ситуация с обеспечением моторным топливом. Дефицит, затронувший в первую очередь бензин марок АИ-92 и АИ-95, стал уже второй волной кризиса в регионе в текущем году.

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