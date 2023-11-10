Россиянам назвали дешевый овощ, который эффективно "обновляет" организм

Особенно полезен овощ будет людям, живущим в промышленных городах Употребление капусты способствует обновлению организма и детоксикации, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук Маргарита Королева.
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