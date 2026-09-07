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Антифашист

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В Польше значительно увеличилась агрессия в отношении украинцев, но пока без характера «массовой кампании» — украинский посол

В Польше значительно увеличилась агрессия в отношении украинцев, но пока без характера «массовой кампании» — украинский посол

В Польше за последний год количество случаев агрессии и «негативных проявлений» в отношении украинцев увеличилось, и где-то примерно на треть.

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