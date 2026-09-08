🌾 Кратюк предложил пересмотреть стратегию выращивания зерновых в Крыму По словам министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, несмотря на рекордный урожай пшеницы в России, республике стоит ориентироваться на более экономически выгодные культуры.