Пилотов F-35 заинтересовал российский вертолет Ка-32

Пилотов американских истребителей пятого поколения F-35 заинтересовал российский вертолет Ка-32А11М, сообщили на стенде холдинга «Вертолеты России» на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.
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