Российская ПВО отразила атаку на Севастополь, сбив над городом ракеты ATACMS с кассетной боевой частью Украинские вооруженные формирования провели новую атаку на Крым, ударив в ночное время по Севастополю.
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Российская ПВО отразила атаку на Севастополь, сбив над городом ракеты ATACMS с кассетной боевой частью Украинские вооруженные формирования провели новую атаку на Крым, ударив в ночное время по Севастополю.
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