Со слезами на глазах: История все же заставила украинцев заплатить кровью за свою «незалежность»

Сегодняшнюю годовщину собственной независимости Украина отмечает без помпы – дорогостоящих парадов, массовых шоу, фейерверков и торжеств.
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