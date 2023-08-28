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    Больные  мозги "информацией" не исправишь. А гнилые дУши - тем более!Со слезами на гла...
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Со слезами на глазах: История все же заставила украинцев заплатить кровью за свою «незалежность»

Со слезами на глазах: История все же заставила украинцев заплатить кровью за свою «незалежность»

Сегодняшнюю годовщину собственной независимости Украина отмечает без помпы – дорогостоящих парадов, массовых шоу, фейерверков и торжеств.

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Комментарии
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Samarium
Эта  недострана со значительной частью населения, у которого явные проблемы с психикой, вообще не должна существовать,  как отдельное государство, Да она уже, по своей сути, и не является таковым....
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7 час.
Юрий Золотарев
Больные  мозги &quot;информацией&quot; не исправишь. А гнилые дУши - тем более!
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32 мин.

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