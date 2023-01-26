Пункт-А

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Rudnitckay
    Правильно сделали.10 тонн фиников н...
  • Svetlana Rudnitckay
    Можно подумать что милиция работала иначе. Мало кто шёл туда по призванию и с чистыми помыслами. Больше те, кто работ...Вандалы продолжаю...
  • Максим
    Финики из Казахстана? Нет, не слышал...10 тонн фиников н...

В астраханском вузе открылась клиника-симулятор

В астраханском вузе открылась клиника-симулятор

В ней будут отрабатывать профессиональные навыки студенты-медики и практикующие врачи. В Астраханском государственном медицинском университете состоялось торжественное открытие нового учебного центра, на базе которого создана клиника-симулятор.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх