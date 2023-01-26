В астраханском вузе открылась клиника-симулятор

В ней будут отрабатывать профессиональные навыки студенты-медики и практикующие врачи. В Астраханском государственном медицинском университете состоялось торжественное открытие нового учебного центра, на базе которого создана клиника-симулятор.
В ней будут отрабатывать профессиональные навыки студенты-медики и практикующие врачи. В Астраханском государственном медицинском университете состоялось торжественное открытие нового учебного центра, на базе которого создана клиника-симулятор.
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