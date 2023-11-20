Прилучный отреагировал на решение Муцениеце увезти их детей за границу

Прилучный отреагировал на решение Муцениеце увезти их детей за границуContent image for: 526136 | Муцениеце, Карпович, Брутян и еще 4 избранницы Павла ПрилучногоБывшая жена, актриса Агата Муцениеце не обращалась к экс-супругу, актеру Павлу Прилучному с вопросами о выезде их детей — 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии — за границу.