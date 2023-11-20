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Прилучный отреагировал на решение Муцениеце увезти их детей за границу

Прилучный отреагировал на решение Муцениеце увезти их детей за границу

Прилучный отреагировал на решение Муцениеце увезти их детей за границуContent image for: 526136 | Муцениеце, Карпович, Брутян и еще 4 избранницы Павла ПрилучногоБывшая жена, актриса Агата Муцениеце не обращалась к экс-супругу, актеру Павлу Прилучному с вопросами о выезде их детей — 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии — за границу.

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