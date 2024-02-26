На Ямале наказали опоздавшего на поезд пассажира-зацепера

В Ноябрьске правоохранители наказали опоздавшего на поезд пассажира. Мужчина вышел из вагона на станции, не успел вовремя вернуться к отправлению и попытался на ходу залезть в вагон, рассказали в транспортной полиции.
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